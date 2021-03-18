Компания Xiaomi начнет использовать процессоры MediaTek

Как стало известно из достоверных источников, крупный китайский производитель электроники Xiaomi начнет использовать для сборки смартфонов и прочих устройств процессоры MediaTek.

Ранее она опиралась преимущественно на изделия Qualcomm. Однако после внедрения технологий 5G оказалось, что производство процессоров Qualcomm Snapdragon, поддерживающих данный формат беспроводной связи, значительно отстает от спроса.

Если бы не заменители под маркой MediaTek, продукции Qualcomm пришлось бы ожидать до 30 недель. Это больше, чем полгода, напоминают эксперты. Производство так долго простаивать не может. Поэтому пришлось искать компромиссные варианты, которые устроили бы всех, в том числе обычных пользователей.