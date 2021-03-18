 

В смартфонах Xiaomi появится защита от подсматривания

18.03.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая разработка инженеров компании Xiaomi защитит ваш экран от подсматривания. Если кто-либо захочет взглянуть на экран вашего компьютера, ноутбуку или планшета, чтобы посмотреть, что на нем отображено, он не сможет сделать это.

Предложенная технология защиты делает изображение на экране невидимым для посторонних глаз, поясняют эксперты. Xiaomi уже оформила на нее патент.

Секрет в наличии специального датчика, который фиксирует изображение лица основного пользователя и настраивает изображение таким образом, чтобы оно оставалось видимым только для него. Посторонний может, конечно, взглянуть на экран, но ничего там не увидит, так как у него другой угол просмотра, говорят специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

02.01 / Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала. В СМИ сообщили, что на митинг пришли несколько десятков человек

15.08 / Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси

13.12 / Минобороны сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

14.03 / Главред Bild попросил отстранить себя от исполнения обязанностей. В отношении него проводят служебное расследование после обвинений в буллинге

16.07 / Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединили усилия

30.06 / В Берлине подожгли здание рейхстага

14.03 / Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые приземлился в Польше

03.12 / Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко. Его обвиняли в использовании поддельного диплома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска