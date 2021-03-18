В смартфонах Xiaomi появится защита от подсматривания

Новая разработка инженеров компании Xiaomi защитит ваш экран от подсматривания. Если кто-либо захочет взглянуть на экран вашего компьютера, ноутбуку или планшета, чтобы посмотреть, что на нем отображено, он не сможет сделать это.

Предложенная технология защиты делает изображение на экране невидимым для посторонних глаз, поясняют эксперты. Xiaomi уже оформила на нее патент.

Секрет в наличии специального датчика, который фиксирует изображение лица основного пользователя и настраивает изображение таким образом, чтобы оно оставалось видимым только для него. Посторонний может, конечно, взглянуть на экран, но ничего там не увидит, так как у него другой угол просмотра, говорят специалисты.