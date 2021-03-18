После перенесенного COVID-19 пожилые люди защищены всего на 47% – крупнейшее исследование



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Что мы знали о реинфекции раньше

О том, насколько защищены от повторного заражения коронавирусом люди, которые перенесли COVID-19, до сих пор известно сравнительно мало. Несколько небольших исследований, проведенных в США, Южной Корее, Китае и Индии, демонстрировали возможность повторного инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в течение 26-142 дней после впервые перенесенной инфекции.

Два британских исследования показали, что иммунитет после болезни может сохраняться не менее 5-6 месяцев. Согласно этим данным, реинфекция случается менее чем у 1% людей, у которых ранее был положительным ПЦР-тест на коронавирус, при этом степень защиты от повторного инфицирования составляет 83%. Исследование, в которое включили 43 тысячи жителей Катара, показало, что степень защиты выше 90% и сохраняется не менее 7 месяцев.

Известно, что «родственники» SARS-CoV-2 – вирусы SARS-CoV и MERS-CoV – дают иммунитет примерно на 2-3 года.

Новые данные: пожилые люди плохо защищены

Ученые из Дании провели первое крупномасштабное исследование естественной защиты против инфекции после перенесенного COVID-19. Они использовали данные, которые были собраны в рамках датской национальной стратегии тестирования на COVID-19. Бесплатные ПЦР-тесты были проведены 69% жителей Дании (примерно 4 миллионам человек), независимо от наличия симптомов.

Чтобы оценить степень защиты, которую дает перенесенная инфекция, авторы исследования сравнили данные тестов во время первой (с марта по май 2020 ода) и второй (с сентября по декабрь 2020 года) волн COVID-19. При расчетах ученые учли возраст и пол участников, а также время, которое прошло после болезни.

Только у 0,65% людей, переболевших COVID-19 во время первой волны пандемии, тест на коронавирус снова оказался положительным во время второй волны. Среди тех, кто ранее не заразился коронавирусом, во время второй волны ПЦР была положительной у 3,3% людей. Степень защиты после перенесенной болезни, согласно подсчетам ученых, составила 80%.

Оказалось, что риск повторного заражения выше у людей старше 65 лет. Их защищенность после перенесенного COVID-19 составила всего 47%.

Отдельно ученые проанализировали данные о почти 2,5 миллиона человек, которые проходили второе ПЦР-тестирование в разные периоды пандемии, не только во время второй волны. Результаты оказались аналогичны данным, приведенным выше.

Исследование подтвердило, что в течение 6 месяцев защита от реинфекции после перенесенного COVID-19 остается на одном уровне. Однако как долго может сохраняться иммунитет, еще предстоит выяснить.

«На фоне более формальных описаний клинических случаев, которые базировались на генетических данных о вирусе, многим эти данные о защите, которую дает естественная инфекция, покажутся пугающими. Защита от реинфекции в общем только 80% со снижением до 47% для людей в возрасте старше 65 лет. Это более тревожные цифры, чем в предыдущих исследованиях», – пишут в Розмари Бойтон (Rosemary J Boyton) и Даниел Алтманн (Daniel M Altmann) из Имперского колледжа Лондона в редакционной статье The Lancet.

Ученые указывают, что результаты исследования подчеркивают необходимость массовой вакцинации против COVID-19. Также оно подчеркивает, что люди старшего возраста нуждаются в дополнительной защите, даже если они уже перенесли коронавирусную инфекцию. Им требуется приоритет в вакцинации и соблюдение социального дистанцирования. Авторы исследования считают, что в свете новых данных вакцинация требуется всем людям, которые уже переболели.

Исследование не включает данные о реинфекции новыми вариантами вируса, некоторые из которых более заразны по сравнению с «обычным» вирусом. Насколько сильна защита после перенесенной инфекции по отношению к разным вариантам, должны показать новые исследования.