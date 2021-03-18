 

Словакия продлила режим ЧС из-за коронавируса

18.03.2021, 1:20, Новости дня
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Власти Словакии продлили на 40 дней режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, срок действия которого заканчивался 19 марта. Также введен запрет для жителей страны на отдых за рубежом, сообщило Словацкое телевидение.

Отдых за рубежом запрещен в связи с распространением в Словакии новых штаммов коронавируса, передает ТАСС.

С 1 января в стране ужесточили ограничительные меры для сокращения социальных контактов граждан. С 17 февраля все прибывающие в страну должны пройти двухнедельный карантин, который можно прервать на восьмой день при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Словакии действует комендантский час, закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов.

В Словакии за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 342 430 человек, умерли 8738.

Ранее режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 14 июня прошлого года. 1 октября власти приняли решение восстановить режим.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца.

Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Позже на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.



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