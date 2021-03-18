 

Суточный прирост случаев коронавируса во Франции превысил 38 тыс.

18.03.2021, 1:20, Новости дня
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На территории Франции за последние сутки выявлен 38501 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее суточный прирост инфицирования составил почти 30 тыс. новых случаев, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.

От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 246 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 91437 смертей, из них 66032 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. За последние семь дней были госпитализированы 10207 человек, из них 2277 попали в реанимацию, передает ТАСС.

На протяжении последних дней суточный прирост новых случаев инфицирования во Франции заметно увеличился, и сейчас динамика схожа с той, что наблюдалась в конце октября 2020 года перед введением второго режима самоизоляции. Всего же с начала эпидемии во Франции было выявлено 4146609 случаев заражения коронавирусом. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 7,5% показали положительный результат.

Напомним, во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В прошлую субботу мэр Ниццы призвал медицинские власти Франции разрешить региону самостоятельно приобрести «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.

Напомним также, 16 октября во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что стало беспрецедентным для страны уровнем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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