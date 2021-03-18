 

Россия указала на недопустимость чествования латышских легионеров СС

18.03.2021, 1:20, Новости дня
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Посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС», которые прошли в центре Риге 16 марта, назвав их недопустимыми и глубоко аморальными.

«16 марта этого года в Латвии в очередной раз состоялись мероприятия по чествованию ветеранов латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Хотя нынешняя акция не имела былого размаха и явно не находит широкой поддержки в современном латвийском обществе, действующие в стране ограничения все же не помешали наиболее преданным почитателям «подвигов» бывших эсэсовцев возложить венки к памятнику Свободы. Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского Сейма (парламента), представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!» – подчеркнули российские дипломаты в сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в Латвии в соцсети Facebook.

«Считаем недопустимыми и глубоко аморальными любые попытки оправдать злодеяния против мирного населения эсэсовских палачей, признанных Нюрнбергским Международным военным трибуналом «ответственными за множество убийств и зверств на оккупированных территориях», – указали в посольстве.

В связи с объявленным в Латвии режимом чрезвычайного положения из-за пандемии все публичные мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС» в центре Риги в этом году были отменены. Тем не менее отдельные представители организации ветеранов этого легиона, а также руководство, члены и молодежная организация входящего в правящую коалицию национального объединения «Все для Латвии! – Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» в индивидуальном порядке в этот день возложили цветы к памятнику Свободы в Риге, на кладбище в Лестене и в других мемориальных местах в Латвии.

Российское военно-историческое общество решило проводить акции по противодействию реабилитации нацизма в Латвии в преддверии 16 марта. «Реабилитации нацизма в Европе должно противостоять не только государство, но и все существующие общественные структуры», – сообщил газете ВЗГЛЯД историк Александр Голышев.



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