Крым наш?

Эксплейнер «Новой газеты».

Вопрос, наш ли Крым, никогда не стоял в «Новой газете». Однако споры в РФ и мире вокруг этого вопроса не затихают уже семь лет, с того самого дня, как 16 марта 2014 года Владимир Путин «вернул Крым в родную гавань». Для многих наших соотечественников это стало личным праздником. Море, горы, фруктовые деревья, замки, санатории и пионерлагеря — Крым был мечтой. А вместе с военным флотом — символом имперской мощи, которую мы потеряли. «Вернув» россиянам Крым, Путин вернул им отголосок этой мощи. Сегодня, когда эйфория ушла, а президентский рейтинг больше не бьет рекорды, появился шанс спокойно разобраться, наш ли все-таки Крым или не наш, и к чему привело его присоединение, которое западные страны называют аннексией.

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