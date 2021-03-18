Крым наш?
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Эксплейнер «Новой газеты».
Вопрос, наш ли Крым, никогда не стоял в «Новой газете». Однако споры в РФ и мире вокруг этого вопроса не затихают уже семь лет, с того самого дня, как 16 марта 2014 года Владимир Путин «вернул Крым в родную гавань». Для многих наших соотечественников это стало личным праздником. Море, горы, фруктовые деревья, замки, санатории и пионерлагеря — Крым был мечтой. А вместе с военным флотом — символом имперской мощи, которую мы потеряли. «Вернув» россиянам Крым, Путин вернул им отголосок этой мощи. Сегодня, когда эйфория ушла, а президентский рейтинг больше не бьет рекорды, появился шанс спокойно разобраться, наш ли все-таки Крым или не наш, и к чему привело его присоединение, которое западные страны называют аннексией.
Ведущий — Артем Распопов
Редакторы — Анна Пиндюрина и Ольга Боброва
Съемка — Анастасия Цицинова и Влад Докшин
Монтаж — Глеб Шульц
Технический редактор — Ирина Быкова
Исполнительный продюсер — Павел Каныгин
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Источник: Новая газета
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