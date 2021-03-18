Fox News – восемь человек погибли в ходе нападений на американцев азиатского происхождения

Сразу в трёх массажных салонах города Атланта и его окрестностей произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек, пишет Fox News. Полиция задержала подозреваемого в одном из нападений — пока неизвестно, связаны ли три инцидента. Все салоны принадлежат владельцам азиатского происхождения и многие жертвы — женщины-азиатки, но, по словам канала, неясно, указывает ли это на мотив.

Нам только что поступила новость: восемь человек погибли в ходе стрельбы сразу в трёх массажных салонах в Атланте и её округе. С нами на связи наш корреспондент Джонатан Хант, он расскажет о том, что известно на данный момент. Джонатан?

ДЖОНАТАН ХАНТ, корреспондент Fox News: Добрый вечер, Шон. Как вы и сказали, власти Джорджии сообщили о гибели восьми человек в ходе трёх инцидентов со стрельбой — все они произошли в массажных салонах, которые, по всей видимости, принадлежат владельцам азиатского происхождения.

Как нам сообщили, раньше всего стрельба началась в округе Чероки, к западу от Атланты. Здесь погибли четыре человека. Спустя около двух часов стрельбу открыли в двух разных спа-салонах в самой Атланте, в районе Бакхэд. По словам полиции, после первого инцидента, в округе Чероки, был задержан подозреваемый — 21-летний мужчина.

Некоторые местные СМИ назвали его имя, мы видели фото этого человека, но, поскольку правоохранительные органы пока не подтвердили эту информацию, мы не будем давать эти данные. Но как вы можете видеть, у правоохранительных органов есть видеозапись с камер наблюдения массажного салона в округе Чероки, благодаря которой они смогли разыскать машину, на которой, как предполагается, мог приехать стрелок.

Что примечательно, Шон, полиция говорит, что задержание состоялось где-то в 150 милях к югу от Атланты. И если все эти инциденты связаны, а это всё ещё лишь предположение, но если есть связь, стрелок, вероятно, въехал из северной части Атланты в округ Чероки, затем заехал в сам город, а потом уже направился к югу.

Но, как мы уже сказали, самое важное в этой истории — гибель восьми человек. Всё произошло, как мы предполагаем, в салонах, принадлежащих владельцам азиатского происхождения. Полиция заявляет, что на данный момент она не может сказать с уверенностью, связаны ли эти инциденты. Также неизвестно, указывает ли тот факт, что многие жертвы были азиатками, на какой-либо мотив. Шон?

Спасибо, Джонатан. Мы продолжим следить за тем, как развиваются события.

Дата выхода в эфир 17 марта 2021 года.