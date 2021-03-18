Daily Mail – Трамп захотел побороться за президентское кресло с Меган Маркл

В недавнем интервью Дональд Трамп выразил надежду, что демократы выдвинут в президенты США Меган Маркл в 2024 году. По признанию миллиардера, который с давних пор враждует с герцогиней, её выдвижение мотивировало бы его ещё сильнее на участие в гонке, пишет Daily Mail.



Reuters

Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Меган Маркл баллотировалась в президенты США в 2024 году. По его словам, это поможет ему принять решение о его собственном будущем, пишет Daily Mail.

В недавнем интервью у экс-главы Белого дома спросили, что он думает о встрече Меган с демократами и её возможном участии в следующих выборах. «Ну, я надеюсь, что это произойдёт, потому что в таком случае, на мой взгляд, моё желание участвовать в гонке только бы возросло», — ответил он.

«Я думаю, что знаю королеву. Как вам известно, я с ней встречался, и я думаю, что королева — потрясающий человек, и я не фанат Меган», — добавил Трамп.

При этом он продолжил уклоняться от прямого ответа на вопрос, намерен ли он вернуть себе президентский пост. «Согласно всем опросам, они хотят, чтобы я снова участвовал в выборах. Но поживём — увидим», — заявил Трамп.

Его комментарии последовали после беседы Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри. Бывший старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент избегал публичных высказываний об интервью пары, потому что не хотел, чтобы его «отменили», как британского телеведущего Пирса Моргана.

Морган покинул передачу «Доброе утро, Британия» после того, как его раскритиковали за «спорные» комментарии о «сенсационном интервью». Журналист заявил, что не верит ни одному слову Меган о расизме в королевской семье и её суицидальных мыслях во время беременности, поясняет издание.

Сам Трамп с давних пор обменивается колкостями с герцогом и герцогиней Сассекскими. Так, в 2019 году президент США называл Меган «мерзкой». Позже он критиковал пару за их решение разорвать связи с королевской семьёй и выражал сочувствие Елизавете II, напоминает Daily Mail.

Трамп снова «обрушился» на Меган прошлой осенью после того, как она и Гарри пошли на беспрецедентный шаг и прокомментировали предстоящие выборы в США. Многие истолковывали их выступление как поддержку кандидата от демократов Джо Байдена.

«Я не её фанат, — говорил Трамп в то время о Меган. — Я бы заявил так — и она, наверное, слышала это — я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему понадобится».