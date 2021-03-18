 

Euronews – из-за пандемии ирландцы опять лишились пива на День Святого Патрика

18.03.2021, 1:04, Новости дня
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Из-за связанных с коронавирусом санитарных ограничений ирландские пабы уже второй год подряд вынуждены встречать День Святого Патрика без клиентов. Некоторым удалось недолго поработать за прошедший год, однако после Рождества практически всем пришлось закрыться из-за введения уже третьего по счёту карантина по всей стране. В итоге общие убытки уже составляют миллиарды евро, передаёт Euronews.

Темпл-Бар Дублина, один из старейших районов города, известный своими пабами и магазинами, отмечает очередную «трезвую» дату: через год периодических закрытий из-за эпидемии коронавируса владельцам предстоит второй День Святого Патрика без клиентов. 

ТОМ КЛИЭРИ, владелец бара Temple Bar: В День Святого Патрика у нас обычно выпивалось около  ста бочек «Гиннесса». Вот здесь мы складывали бочки. Три бочки — это примерно 8—8,5 тысяч пинт. 

Некоторые пабы открывались на короткие периоды, когда ограничения временно ослаблялись. Но с Рождества практически всем пришлось закрыться в связи с введением третьего по счёту карантина в Ирландии. 

ТОМ КЛИЭРИ: Прошёл год, и людям уже всё это надоело. Вроде мы всё делали правильно — а в итоге вернулись к тому, с чего начинали… 

В Великобритании до запланированного открытия предприятий общественного питания — вернее, пока лишь террас на свежем воздухе — осталось всего несколько недель, и многие пабы уже сообщают, что их столики на открытом воздухе полностью забронированы.

Но Британская ассоциация пива отмечает, что менее половины пабов, ресторанов и баров страны имеют такие террасы. По данным отрасли, с начала пандемии было потеряно около двух тысяч пабов, а продажи пива в Великобритании упали на более чем 2 миллиарда пинт.

Убыток составил 9,5 миллиарда евро. Теперь владельцы пабов возлагают надежды на всплеск потребительской активности после того, как их заведения смогут открыться с середины мая. 

Дата выхода в эфир 16 марта 2021 года. 



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