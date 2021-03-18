 

Байден назвал Путина убийцей, Россия отозвала из Америки посла для консультаций. Главное за день

18.03.2021, 1:00, Новости дня
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Байден заявил, что считает Путина убийцей

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей.

Речь о Путине зашла в ходе обсуждения опубликованного 15 марта доклада американских спецслужб, из которого следует, что РФ вмешивалась в выборы президента США. По данным разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена, которую лично санкционировал Путин. В докладе говорится также, что Путин использовал украинского нардепа Андрея Деркача для вмешательства в выборы в США.

В США намерены ввести санкции против РФ и других стран за вмешательство в выборы в США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что американская разведка не нашла никаких признаков причастности украинского правительства к мероприятиям против США, и заявил об “очередном громком фиаско РФ”.

Посольство России в США назвало доклад американской разведки “набором безосновательных обвинений”.

К вечеру напряжение между США и РФ достигло кульминации – представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия отозвала посла из США для консультаций на тему “что делать и куда двигаться в контексте отношений с США”.

Читайте также: “Наступит время – и россияне с изумлением узнают, что Путина можно и по телевизору убийцей назвать”. В соцсетях обсуждают слова Байдена о Путине

В Украине зафиксировали самое высокое число жертв COVID-19 с начала пандемии

За сутки в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. случаев COVID-19, умерло рекордное число пациентов – 289 человек. Это самый высокий с начала пандемии показатель суточной смертности среди пациентов с COVID-19.

В Украине обновили карантинное зонирование. В “оранжевой” зоне – 16 областей и Киев. Кабмин Украины призвал местные власти самостоятельно усиливать карантин, если число больных COVID-19 растет, а не “ждать указаний”. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если большинство областей Украины попадут в “красную” зону карантина, правительство введет локдаун по всей стране. По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица окажется в “красной” зоне в течение недели.

Минздрав Украины увеличил интервал между дозами Covishield до 90 дней

Минздрав по рекомендациям экспертов официально изменил схему вакцинации – согласно исследованиям, в случае с вакцинами от AstraZeneca увеличение до 12 недель интервала между первой и второй дозами повышает эффективность.

За сутки в Украине привили почти 10 тыс. человек. В некоторых областях начинается второй этап вакцинации от COVID-19 – составляют списки людей старше 80 лет.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, которую приостановили некоторые страны.

Министерство торговли США расширит санкции против России из-за отравлений “Новичком”

США расширяют ограничения на экспорт в РФ, чтобы не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть использованы “для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”.

Великобритания назвала Россию главной угрозой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 марта представил новую оборонную и внешнеполитическую стратегию Великобритании. В документе говорится, что в евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности для Великобритании исходит от России. 

В Кремле назвали эту угрозу “эфемерной”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что решение властей Великобритании увеличить запасы ядерного оружия “вредит международной стабильности и стратегической безопасности”.

Иран опубликовал финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Причиной крушения в отчете назвали ошибку оператора ПВО – он “идентифицировал самолет как вражескую цель”. В МИД Украины считают, что это “циничная попытка” скрыть настоящие причины уничтожения самолета и оправдать Иран. 

Жмака уволили с должности главы “Укрзалізниці”

Кабмин досрочно уволил председателя правления “Укрзалізниці” Владимира Жмака. Сам он заявил, что никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета и решение о его увольнении “выглядит как минимум странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона”.

Вступили в силу новые наказания для водителей

17 марта начали действовать новые штрафы и наказания за нарушения ПДД, введенные законом №2695. В том числе за управление в состоянии опьянения. В 00.03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержан водитель Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом заплатит повышенный штраф.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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