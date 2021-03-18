Байден назвал Путина убийцей, Россия отозвала из Америки посла для консультаций. Главное за день

Байден заявил, что считает Путина убийцей

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей.

Речь о Путине зашла в ходе обсуждения опубликованного 15 марта доклада американских спецслужб, из которого следует, что РФ вмешивалась в выборы президента США. По данным разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена, которую лично санкционировал Путин. В докладе говорится также, что Путин использовал украинского нардепа Андрея Деркача для вмешательства в выборы в США.

В США намерены ввести санкции против РФ и других стран за вмешательство в выборы в США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что американская разведка не нашла никаких признаков причастности украинского правительства к мероприятиям против США, и заявил об “очередном громком фиаско РФ”.

Посольство России в США назвало доклад американской разведки “набором безосновательных обвинений”.

К вечеру напряжение между США и РФ достигло кульминации – представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия отозвала посла из США для консультаций на тему “что делать и куда двигаться в контексте отношений с США”.

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В Украине зафиксировали самое высокое число жертв COVID-19 с начала пандемии

За сутки в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. случаев COVID-19, умерло рекордное число пациентов – 289 человек. Это самый высокий с начала пандемии показатель суточной смертности среди пациентов с COVID-19.

В Украине обновили карантинное зонирование. В “оранжевой” зоне – 16 областей и Киев. Кабмин Украины призвал местные власти самостоятельно усиливать карантин, если число больных COVID-19 растет, а не “ждать указаний”. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если большинство областей Украины попадут в “красную” зону карантина, правительство введет локдаун по всей стране. По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица окажется в “красной” зоне в течение недели.

Минздрав Украины увеличил интервал между дозами Covishield до 90 дней

Минздрав по рекомендациям экспертов официально изменил схему вакцинации – согласно исследованиям, в случае с вакцинами от AstraZeneca увеличение до 12 недель интервала между первой и второй дозами повышает эффективность.

За сутки в Украине привили почти 10 тыс. человек. В некоторых областях начинается второй этап вакцинации от COVID-19 – составляют списки людей старше 80 лет.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, которую приостановили некоторые страны.

Министерство торговли США расширит санкции против России из-за отравлений “Новичком”

США расширяют ограничения на экспорт в РФ, чтобы не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть использованы “для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”.

Великобритания назвала Россию главной угрозой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 марта представил новую оборонную и внешнеполитическую стратегию Великобритании. В документе говорится, что в евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности для Великобритании исходит от России.

В Кремле назвали эту угрозу “эфемерной”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что решение властей Великобритании увеличить запасы ядерного оружия “вредит международной стабильности и стратегической безопасности”.

Иран опубликовал финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Причиной крушения в отчете назвали ошибку оператора ПВО – он “идентифицировал самолет как вражескую цель”. В МИД Украины считают, что это “циничная попытка” скрыть настоящие причины уничтожения самолета и оправдать Иран.

Жмака уволили с должности главы “Укрзалізниці”

Кабмин досрочно уволил председателя правления “Укрзалізниці” Владимира Жмака. Сам он заявил, что никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета и решение о его увольнении “выглядит как минимум странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона”.

Вступили в силу новые наказания для водителей

17 марта начали действовать новые штрафы и наказания за нарушения ПДД, введенные законом №2695. В том числе за управление в состоянии опьянения. В 00.03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержан водитель Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом заплатит повышенный штраф.

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