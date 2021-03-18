 

САП сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК

18.03.2021, 1:00, Новости дня
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Специализированная антикоррупционная прокуратура 17 марта завершила расследование по делу о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева. Об этом пресс-служба САП сообщила в Facebook.

11 подозреваемым, среди которых глава ОАСК Павел Вовк, открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

“Прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021 года, поскольку в рамках дела еще не поступили результаты экспертиз, а необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме. Вместе с тем, заметим, что подозреваемые (председатель и судьи ОАСК) неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3160450414058120

17 марта Высший антикоррупционный суд отказался продлить сроки досудебного следствия по этому делу.

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка).

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк настаивал, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в НАБУ.

24 декабря детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд на 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. 3 января детективы повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен явиться в суд 3 февраля.

3 февраля судья Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Тогда глава ОАСК назвал это решение “странным и незаконным” и сказал, что “исполнять явно незаконные, преступные решения” не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого.

На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Также Вовка не смогли привести в суд 16-го, 18-го, 22 февраля, 9-го и 15 марта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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