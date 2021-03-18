Военная разведка Украины идентифицировала еще двух военных преступников РФ

Украинская военная разведка идентифицировала двух военнослужащих 18-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, которые совершили военные преступления и преступления против человечности на территории Украины, – Артура Басырова и Александра Тимаева. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Минобороны Украины сообщили, что реактивный дивизион 18-й отдельной мотострелковой бригады дислоцировали в городе Ханкала (Чеченская Республика), в 2017 году он был переформирован в 71-й мотострелковый полк 42-й дивизии Южного военного округа ВС России.

По данным разведки, Басыров родился 5 декабря 1991 года в Нижнекаменске (Россия). С 2012 года – военнослужащий службы по контракту в разведывательной роте 18-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. С января 2014 года – военнослужащий взвода управления реактивного дивизиона этой же бригады.

Военная разведка Украины также установила причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности кадрового военнослужащего ВС России Александра Тимаева, который родился 10 сентября 1989 года в селе Калтаси, Башкортостан.

“Тимаев в 2011 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, в 2012 году – годичный курс при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. В 2014 году командир 2-го огневого взвода 2-й реактивной батареи реактивного дивизиона в/ч 27777”, – заявили в ведомстве.

Разведка отметила, что Басыров и Тимаев за военные преступления против народа Украины награждены ведомственными медалями минобороны РФ “За возвращение Крыма”, а последнему также присвоена медаль Суворова.

Ранее в правоохранительные органы Украины направили информацию о кадровых военнослужащих в/ч 27777 вооруженных сил РФ Руслане Хафизове, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине и Антоне Гарееве, отмечается в сообщении.

Информация о военных преступниках также подтверждена волонтерским сообществом InformNapalm, добавили в разведке.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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