В заповеднике “Аскания-Нова” снова погибли краснокнижные птицы, директор винит фермеров

В Херсонской области вновь зафиксирована гибель внесенных в Красную книгу птиц из-за протравленного зерна. Об этом 17 марта рассказал “Укринформу” директор Биосферного заповедника “Аскания-Нова” Виктор Гавриленко.

“Наши люди насколько глубоко непорядочные… Вчера погибли 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы”, – сообщил Гавриленко.

По его словам, мертвых птиц обнаружили на полях. А на следующий день Гавриленко видел около 20 журавлей, которые едва подлетают. Три птицы медленно побрели от людей в болото – они являются “кандидатами на вымирание”.

Директор заповедника подчеркнул, что настоящая беда будет, когда вскоре через эту территорию будут пролетать тысячи птиц.

По словам Гавриленко, разъяснительная работа среди аграриев не помогает. Он надеется, что сейчас государство перейдет к более жестким методам решения проблемы, и что эти решения будут касаться не только Херсонской области, поскольку это проблема всей Украины.

Он считает, что недобросовестные аграрии просто переждали волну проверок и снова вернулись к тем же методам борьбы с грызунами, от которых он предостерегал. Гавриленко просит не бросать протравленное зерно на поле, а засыпать в норки и затаптывать, чтобы ослабленная полевка не выбралась на поверхность.

10 января в заповеднике “Аскания-Нова” сообщили о гибели 185 серых журавлей, позже число погибших птиц выросло до 208.

23 февраля на территории заповедника обнаружили 187 трупов птиц, среди которых были и краснокнижные.

С 24 февраля по 1 марта на территории биосферного заповедника была зарегистрирована гибель еще 369 диких перелетных птиц, писал “Укринформ”.

Экоинспекция выяснила, что птицы съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях, – так аграрии борются с нашествием грызунов. В образцах патологоанатомического материала погибших птиц выявили яд бродифакум.

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории “Редкостные”. Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.

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