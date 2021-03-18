 

Компания Corsair представила игровую клавиатуру K65 RGB mini

18.03.2021, 0:56, Новости дня
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Показанная на презентации представителями Corsair новая игровая клавиатура, как оказалось, выполнена в форм-факторе размером 60%. Поэтому устройство имеет соответствующее название – RGB mini, сообщает разработчик.

В компании сообщили, что клавиатура поступит в продажу по цене 110 американских долларов. Для удобства пользователей каждая кнопка оснащена RGB-подсветкой. Также представители компании сообщили, что в клавиатуре использованы переключатели Cherry MX.

При создании клавиатуры использована технология Hyper-Processing Corsair Axion, благодаря которой обеспечивается частота 8000 Гц. Фактически устройство способно распознать любое количество клавиш, нажатых одновременно. Именно это качество необходимо для игрового класса устройств.



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