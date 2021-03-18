Путин поздравил Таталину с победой в биг-эйре на ЧМ по фристайлу

Президент Владимир Путин поздравил фристайлистку Анастасию Таталину, которая выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся РФ первое в истории золото в этой дисциплине.

«Поздравляю Вас с триумфом. Вы отлично выступили на чемпионате мира по фристайлу в Аспене, завоевали «золото» в биг-эйре. Этот успех – Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественного спорта высших достижений», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также пожелал спортсменке новых впечатляющих результатов и всего самого доброго.

Накануне Таталина выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся РФ первое в истории золото в этой дисциплине. В финале 20-летняя спортсменка набрала 184,50 балла. Соревнования проходили в американском Аспене второй раз в истории.