 

Московского адвоката приговорили к сроку за взятку полицейскому

18.03.2021, 0:30, Новости дня
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В Москве суд приговорил адвоката к лишению свободы на 2,5 года за взятку в размере 250 тыс. долларов полицейскому, который сопровождал уголовное дело его подзащитного, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Мещанский районный суд Москвы приговорил 52-летнего адвоката Ильгара Гасанова к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9,3 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере адвокатуры сроком на три года за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере)», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Сообщается, что Гасанов защищал обвиняемого в мошенничестве в кредитной сфере. Действуя в его интересах, юрист передал 250 тыс. долларов оперативнику, который вел его дело. Эти деньги должны были предназначаться для других сотрудников полиции, которые могли помочь закрыть дело. Один из посредников присвоил себе всю сумму, и она не дошла до конечных адресатов.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали следователя Главного следственного управления ГУМВД столицы и адвоката по подозрению во взятке.



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