Умер президент Танзании Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62 году жизни, сообщила вице-президент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.

По данным Reuters, причины смерти танзанийского лидера не сообщаются, передает ТАСС.

Британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем.

Напомним, 2 декабря 2020 года умер экс-президент Франции Жискар д’Эстен. По словам родственников политика, причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). В ноябре того же года из-за вызванных коронавирусом осложнений умерла супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.