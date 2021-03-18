 

Умер президент Танзании Магуфули

18.03.2021, 0:30, Новости дня
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Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62 году жизни, сообщила вице-президент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.

По данным Reuters, причины смерти танзанийского лидера не сообщаются, передает ТАСС.

Британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем.

Напомним, 2 декабря 2020 года умер экс-президент Франции Жискар д’Эстен. По словам родственников политика, причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). В ноябре того же года из-за вызванных коронавирусом осложнений умерла супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.



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