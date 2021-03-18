Ашкенази благодарит Россию за работу по возвращению останков израильтян из Сирии

Россия и Израиль в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений

By LAHAV HARKOV MARCH 17, 2021

Министр иностранных дел Габи Ашкенази с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 17 марта 2021 года. (photo credit: COURTESY RUSSIAN EMBASSY IN ISRAEL)

Министр иностранных дел Габи Ашкенази, во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в среду, поблагодарил Россию за ее усилия по возвращению останков израильтян из Сирии.

«Спасибо за вашу помощь в наших гуманитарных вопросах в отношении [останков] солдат и других людей», – сказал Ашкенази. «В Израиле хорошо известно, что если в нашем обществе и есть деликатная проблема, то это именно она».

Ашкенази назвал встречу «прекрасной возможностью поблагодарить Россию и российское руководство за помощь в этом вопросе».

По сообщениям, российские солдаты ищут останки легендарного израильского шпиона Эли Коэна. Russia Today недавно опубликовала ранее не публиковавшееся видео, на котором Коэн гуляет по Дамаску. Коэн был повешен в сирийской столице в 1965 году после того, как он был разоблачен как израильский шпион.

В 2019 году, российская армия нашла останки солдата ЦАХАЛа Захари Баумеля, числившегося пропавшим без вести с 1982 года, и вернула их Израилю. Останки двух других солдат, объявленных пропавшими без вести в битве при Sultan Yacoub во время Ливанской войны 1982 года, до сих пор не обнаружены.

Ашкенази и Лавров также ответили на вопрос о незавершенном расследовании против Израиля в Международном уголовном суде, где прокурор Фату Бенсуда утверждает, что Израиль совершил военные преступления против палестинцев.

Лавров сказал, что РФ «довольно негативно» относится к МУС.

«Ситуация, о которой вы говорили, – лишь один пример. Суд создавался с надеждой, что это будет профессиональный независимый орган, который когда-нибудь станет универсальным. На практике оказалось иначе. МУС не оправдал ожиданий. Не раз он в своих решениях руководствовался политическими мотивами», – сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ обвинил МУС в «попытке расширить свои полномочия и посягнуть на области, которые не входят в его компетенцию».

Ашкенази выразил надежду, что расследование в отношении Израиля исчезнет из повестки дня МУС.

Решение провести расследование в отношении Израиля «искажает международное право и снижает шанс возобновления переговоров между Израилем и палестинцами», – сказал он.

Ашкенази также похвалил Россию как «центрального игрока на Ближнем Востоке … что важно для региональной стабильности». Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку Израиля.

«В последние годы между Израилем и Россией ведется плодотворный диалог, основанный на общих интересах и сотрудничестве в областях национальной безопасности. Я вижу большое значение в этом диалоге между нами», – сказал Ашкенази.

РФ и Израиль в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений, и Ашкенази упомянул о мероприятиях, запланированных в обеих странах по случаю этой годовщины.

Ашкенази, отец которого пережил Холокост, не раз благодарил Россию за ее роль во Второй мировой войне.

Ранее в среду ашкенази возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве в память о воинах Красной Армии, место гибели которых неизвестно.

«Мы помним центральную роль российской армии во Второй мировой войне и освобождение ими лагерей смерти по всей Европе, и будем вечно благодарны за это», – сказал Ашкенази.

РФ и другие страны Восточной Европы, особенно Польша, в последние годы были вовлечены в дипломатические споры по поводу их роли во Второй мировой войне и Холокосте. Израильские официальные лица, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, принимали участие в церемониях, прославляющих победу Красной Армии над нацистами как в Москве, так и в Иерусалиме.

Ашкенази также примет участие в церемонии открытия Мемориала Холокоста в посольстве Израиля в России.

Он планирует вернуться в Израиль в среду вечером.

Ранее на этой неделе Лавров встретился с Мохаммедом Раадом, главой блока “Хезболла” в ливанском парламенте, сообщили российское государственное агентство ТАСС на этой неделе.

Ашкенази пытался убедить страны по всему миру объявить всю «Хезболлу», включая ее политическое крыло, террористической организацией. Российские официальные лица в последние годы заявляли, что они считают “Хезболлу” легальной организацией, а не террористической группировкой.

Израильский дипломатический источник сообщил во вторник, что МИД считает время встречи Лаврова и Раада [прямо перед встречей с израильским министром] случайным совпадением, а не умышленным выпадом. По его словам, Ашкенази планировал спросить Лаврова, о чем шла речь на встрече.

Кроме того, Ашкенази стремился достичь соглашения, по которому РФ признала бы израильские «зеленые паспорта», – сертификаты для людей, которые были вакцинированы или вылечились от COVID-19.

Однако Минздрав Израиля не признает российскую вакцину от COVID-19. Дипломатический источник сообщил, что Израиль предложил россиянам, желающим посетить страну, пройти ПЦР или серологический тест, чтобы показать, что у них есть антитела против коронавируса, перед посещением, но им не нужно будет проходить карантин по прибытии.