В условиях демографического кризиса все больше городов Китая предлагают незамужним матерям страхование материнства

By Huang Lanlan Published: Mar 16, 2021

Родители с детьми играют на детской площадке жилого квартала. Фото: VCG

Как сообщает Global Times, на фоне нарастающих демографических рисков, все больше китайских городов предоставляют незамужним матерям, группе, когда-то исключенной из списка получателей этого пособия за «нарушение политики планирования семьи», страховку по беременности и родам

В начале этого месяца, Чжан Мэн, 45-летняя незамужняя мать из Шанхая, после более чем трех лет судебных тяжб, в конце концов получила страховку по беременности и родам. «Я была так счастлива и признательна», – сказал Чжан Global Times во вторник.

По словам нескольких матерей-одиночек или будущих матерей с которыми смог поговорить Global Times во вторник, – в этом году в Шанхае было как минимум восемь, включая Чжан, незамужних матерей, которые успешно подали заявку на получение материнской страховки, размер которой обычно варьируется от 30 000 до 120 000 юаней (4617-18 468 долларов).

В январе Шанхай обновил свои полисы страхования материнства, впервые удалив из списка документов необходимых для подачи заявления «сертификаты, связанные с планированием семьи», такие как свидетельства о браке или разводе.

Это сделало Шанхай вторым регионом Китая, включившим незамужних матерей в свою систему страхования материнства, после нескольких городов в провинции Гуандун на юге Китая, отметила Чжан.

Чжан подавала апелляции в суды всех уровней с 2017 года, когда ее заявление о страховании материнства было отклонено. За это время она подала в суд на управление социального страхования Шанхая и правительство нового района Пудун, где она живет, но проиграла оба дела

Поражения не удивили Чжан, так как она думала, что изменить судебную систему или «исправить» административный акт будет очень сложно. «Но я не сдалась; я считаю, что имею право на эти деньги», – сказала Чжан.

В Гражданском кодексе Китая говорится, что дети, рожденные вне брака, пользуются теми же правами, что и дети, рожденные в браке, но на практике это нелегко реализовать, сказал адвокат Чжана Фан Цзе, юрист из Шанхая, который в основном занимается делами связанными с браком и семьей.

Матерям-одиночкам трудно воспользоваться теми же правами, что и их замужние сверстницы, потому что они рассматриваются как нарушители действующих законов о планировании семьи, сказал Фанг Global Times во вторник.

Согласно опросу, проведенному Diverse Family Network, некоммерческой группой, базирующейся в Гуандуне, незамужние матери не имеют права на страхование материнства в подавляющем большинстве регионов Китая, включая некоторые мегаполисы первого уровня, такие как Пекин.

Но Фанг считает, что политика станет более открытой и дружественной для этой группы в ближайшем будущем, отчасти потому, что в своем последнем пятилетнем плане Китай выдвинул концепцию «инклюзивности» в политику планирования семьи.

Китай активно реагирует на демографическое напряжение и низкий уровень рождаемости , который упал ниже опасной черты.

Ше Вэньцин, 36-летняя одинокая женщина из Шанхая, сказала, что ожидает, что китайские власти отменит политику планирования семьи и примут более поддерживающие меры для поощрения деторождения.

Она вспомнила, что едва не заплакала, когда услышала, что Чжан и некоторые другие незамужние матери за несколько дней до этого успешно получили свою страховку по беременности и родам. «Я восхищаюсь Чжан, она сломала стену», – сказала она Global Times во вторник. Она добавила, что в этом году она планирует завести ребенка от своего парня.