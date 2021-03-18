США ввели новые торговые санкции против России из-за отравления Навального

Министерство торговли США ввело новые санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения коснутся экспорта в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Санкции вступят в силу с 18 марта.

«Министерство торговли стремится закрыть РФ доступ к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для злонамеренной деятельности в области химического оружия», — говорится в заявлении.

Власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, технологий и программного обеспечения.

При этом до сентября ограничения не затронут авиационную и космическую отрасли.

Госдепартамент США также внес Россию в список стран с которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия.

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В начале марта Минторг США опубликовал список организаций, которые попали под торговые санкции в связи с арестом и преследованием Навального. В список вошли 10 компаний из России, а именно: 27-й Научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

В США заявили, что попавшие в «черный» список компании могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

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