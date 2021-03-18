 

ABC News – Байден пообещал, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы

18.03.2021, 0:14, Новости дня
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В интервью ABC News Джо Байден заявил, что Владимир Путин «поплатится» за «российское вмешательство» в американские выборы. При этом президент США отметил, что Вашингтон намерен продолжить сотрудничество с Москвой в вопросах, в которых интересы двух стран совпадают.


Reuters

Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы. С таким обещанием в эфире ABC News выступил президент США Джо Байден. При этом он подчеркнул, что предупреждал российского коллегу о последствиях во время телефонных переговоров в конце января.

Накануне офис главы Национальной разведки США опубликовал доклад об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Его авторы обвиняют Путина в том, что он курировал операцию по «дискредитации» Джо Байдена, поясняет телеканал.

«Он (Путин — ИноТВ) поплатится, — заверил глава Белого дома. — Мы долго разговаривали, он и я, когда мы… я знаю его относительно хорошо. И в начале беседы я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я выясню, что это (российское вмешательство. — ИноТВ) произошло, то будьте готовы (к ответным мерам. — ИноТВ)»

Ведущий ABC News Джордж Стефанопулос поинтересовался у президента: «Значит, вы знакомы с Владимиром Путиным. Вы считаете его убийцей?» На что Байден ответил: «Хммм, считаю». После этого он повторил, что заставит российского президента «заплатить», но не пояснил, что именно он намерен предпринять.

В то же время Байден признал, что Вашингтон «может делать два дела сразу», то есть работать с Москвой в вопросах, где интересы двух сторон пересекаются. В качестве примера он привёл решение его администрации продлить договор СНВ-III, обращает внимание ABC News. 



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