SRF – без США Европа не сможет защитить себя из-за разобщённости и нерешительности

Попытки Европы выстоять против РФ без поддержки США будут безнадёжными, пишет швейцарский телеканал SRF. Европе ещё далеко до стратегической автономии, несмотря на высокие расходы на оборону. Проблема не столько в военной технике, сколько в политической разобщённости и недостатке решимости. У экспертов нет уверенности, что в случае нападения на страну НАТО другие союзники примут участие в её защите. Требовать сейчас самодостаточной европейской обороны означает предаваться иллюзиям, подчёркивает телеканал.



Reuters

Без США попытки Европы выстоять против РФ будут безнадёжны, отмечает швейцарский телеканал SRF. Между тем, Вашингтон всё ещё поддерживает НАТО, однако центр внимания для него сместился в Азию.

Представляя ежегодный отчёт НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг с удовлетворением заявил: «Несмотря на тяжёлые экономические последствия пандемии коронавируса, большинство стран НАТО в 2020 году повысили свои оборонные бюджеты шестой раз подряд».

Несмотря на это, то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал «стратегической автономией Европы», всё ещё крайне далеко, подчёркивает SRF. Европа по-прежнему остро зависит от США. В Международном институте стратегических исследований IISS в Лондоне сейчас обсуждается один сценарий: нападения РФ на страны НАТО Литву и Польшу.

По мнению экспертов IISS, результаты исследований отрезвляют: «Без поддержки США европейские страны едва ли были бы в состоянии дать отпор России». Европе не хватает военных самолётов, транспорта, танков и многого другого.

Специалисты полагают, что Европе необходимо вложить в свою оборону порядка $300 млрд, чтобы суметь выстоять без участия США. Это соответствует менее чем половине годового военного бюджета США. Однако в Европе отсутствует политическая воля для того, чтобы дополнительно вложить столько средств в оборону.

Уже вмешательство в Ливии в 2011 году показало, как ненадолго европейцам хватает боевого запала. По замечанию Хуго Мейера из Института политических исследований в Париже, Европа испытывает дефицит в боевых самолётах, которые можно быстро поднять по тревоге. Кроме того, в европейской части НАТО отсутствуют независимые от США структуры командования.

Вопрос в том, насколько сильно и насколько стремительно США отвернутся от Европы, подчёркивает швейцарский телеканал. Эксперт по вопросам безопасности из Массачусетского технологического института Бэрри Позен считает, что, хотя Европа в целом превосходит Россию по численности населения, вкладывает в оборону намного больше средств и располагает богатым арсеналом большинства видов оружия, оставшись одна, она не сможет выстоять против России.

Проблема Европы — не в военной технике, а в «политической разрозненности и недостатке решимости», отмечает SRF. РФ в этом смысле находится в более выигрышном положении. Хуго Мейер из Института политических исследований в Париже в связи с этим говорит о «европейской какофонии». Деньги расходуются на национальные оборонные программы. При этом консенсуса по поводу стратегических приоритетов не наблюдается.

Так, Франция видит главную угрозу не в России, а в Магрибе или Сахеле. То же касается и многих стран на юге Европы. Поэтому неясно, будут ли все страны НАТО участвовать в военных операциях в случае гипотетического нападения со стороны России, подчёркивают эксперты. С точки зрения Мейера, «одни будут, другие нет». Это ставит под сомнение основную идею НАТО — «один за всех и все за одного».

Бастиан Гигерих из Международного института стратегических исследований IISS в Лондоне уверен: «Если НАТО не отреагирует решительно в случае нападения на страну НАТО, то самому могущественному военному альянсу в мире придёт конец». Таким образом, решающее значение имеет тот факт, сколько решительности видит РФ в НАТО.

Вероятно, разногласия среди европейских стран НАТО ещё будут усиливаться, когда США частично отойдёт со своих нынешних позиций. «Коротко говоря, требование самодостаточной европейской обороны — пока иллюзия», — заключает швейцарский телеканал SRF.