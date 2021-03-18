BFM TV – осуждённый за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к году тюрьмы за коррупцию, вновь окажется на скамейке подсудимых по делу «Бигмалион», передаёт BFM TV. Саркози и его избирательный штаб обвиняют в превышении разрешённой законом суммы на проведение президентской кампании в 2012 году, а также в подделке счетов.

Этот митинг на площади Согласия в 2012 году с гигантскими экранами, огромными палатками, тысячами флагов и, главное, запредельным количеством видеосъёмки стал знаковым для кампании Николя Саркози. Всё организовала компания «Бигмалион»: за несколько месяцев она провела более 40 митингов.

Обратная сторона декораций — счета: в теории траты на президентскую кампанию кандидата ограничены законом в пределах 22,5 тысячи евро, а за всякое превышение положено наказание. Однако в этом деле услуги оплачивались в двойном размере: Союз за народное движение* заплатил дополнительно 18,5 тысячи евро.

Когда в 2014 году разразился скандал, судьи выяснили, что для каждого мероприятия велась двойная отчётность: «Бигмалион» выставлял сокращённый счёт штабу, а остаток оплачивал Союз за народное движение. Под суд попали 14 человек, среди них — сотрудники «Бигмалиона», а также команда избирательной кампании Николя Саркози во главе с Жеромом Лаврийо, который признал, что участвовал, но не инициировал мошенничество наряду с руководителями Союза за народное движение.

ЖЕРОМ ЛАРИЙО, бывший замглавы штаба Николя Саркози: Я смирился с тем, что вы говорите, что меня, скорее всего, осудят, понятно? Я в этом нисколько не сомневаюсь.

У судей будет месяц, чтобы выяснить степень ответственности каждого. Николя Саркози преследуют за незаконное финансирование президентской кампании. Ему вменяют в вину то, что он позволил превысить счета, а не то, что знал о системе поддельных счетов. Он настроен воинственно.

НИКОЛЯ САРКОЗИ, бывший президент Республики: Я понесу ответственность за все свои действия, но я вам скажу одну вещь, и понимайте меня совершенно буквально: я никогда не предавал доверие французов.

По этому делу бывший президент может получить год тюремного заключения, а другие участники — до пяти лет.

Дата выхода в эфир 17 марта 2021 года.

* UMP, партия Николя Саркози, переименована в партию «Республиканцы» (прим. ИноТВ).