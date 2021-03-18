Bloomberg – не только Китай — американский генерал напомнил, что РФ остаётся для США «главной угрозой»

В своём отчёте сенату глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что наряду с Китаем РФ продолжает быть «серьёзным вызовом для американской обороны». По словам высокопоставленного военного, Москва всё чаще отправляет самолёты к берегам Аляски и совершенствует своё оружие, чтобы иметь возможность напасть на его страну, пишет Bloomberg.



Reuters

Россия остаётся самым «серьёзным вызовом для обороны» США даже несмотря на то, что внимание Вашингтона переключается на Китай как на самую большую зарождающуюся угрозу. С таким заявлением выступил четырёхзвёздный генерал, в обязанности которого входит защита Америки, пишет Bloomberg.

«Российское руководство стремится подорвать наше влияние, утвердить своё региональное господство и вернуть себе статус мировой державы с помощью общегосударственной стратегии. Она включает информационные операции, обманные действия, экономическое принуждение и угрозу применения военной силы», — сказал глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк в показаниях сенату.

Как отмечает издание, «сохраняющиеся военные вызовы» со стороны РФ отошли на второй план во время администрации президента Дональда Трампа. Более того, действующий министр обороны Ллойд Остин по-прежнему описывает КНР как «надвигающуюся угрозу», на которую США будут ориентироваться при формировании своих военных возможностей.

Но именно РФ «продолжает проводить частые военные операции на подступах к Северной Америке», подчеркнул Ванхерк. По словам генерала, за прошлый год США и Канада «отреагировали на большее количество российских военных полётов у побережья Аляски, чем за какой-либо год после окончания холодной войны».

Эти российские операции включают в себя многочисленные рейды тяжёлых бомбардировщиков, противолодочных самолётов и разведывательных воздушных судов возле Аляски. «Они одновременно показывают военный охват РФ и то, как они отрабатывают возможные удары по нашей родине», — уверен Ванхерк.

В последние годы РФ развернула «современное кибернетическое и противокосмическое оружие, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые». Всё это ограничивает способности США обнаруживать и защищаться от морского и воздушного нападения, даже если они совершаются с российской территории, обратил внимание генерал.

Более того, по его словам, РФ намерена ввести в строй ещё более усовершенствованное оружие, чтобы «убедиться в своих возможностях» напасть на США. Он особенно выделил торпеду «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», которые в перспективе «смогут нанести удар практически с любого вектора благодаря своей чрезвычайно большой дальности действия и прочности».

В своей речи Ванхерк уделил место и Китаю. Он обвинил власти страны в том, что они продолжают следовать «агрессивной геополитической стратегии, цель которой — подорвать влияние США в мире и сформировать международную обстановку в своих интересах». В частности, по утверждению генерала, Пекин укрепляет своё влияние в Мексике и на Багамских островах, дружественных Вашингтону, заключает Bloomberg.