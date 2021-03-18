Россия провела в ООН неформальное заседание по ситуации в Крыму. Постпред Германии заявил, что складывалось “впечатление, что Украина завоевала РФ, а не наоборот”

Россия 17 марта провела неформальное заседание в ООН. Его основная цель – продвинуть ложный нарратив об оккупации Крыма и о ситуации с правами человека. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Facebook.

“Сегодняшнее мероприятие имело цель исказить представление о реальной ситуации в Крыму и служило только российским оккупационным интересам. Если бы Россия действительно была заинтересована в улучшении понимания ситуации в Крыму, она бы дала представителям ООН, ОБСЕ и Совета Европы немедленный и беспрепятственный доступ в Крым”, – говорится в сообщении.

Заявление Украины поддержали Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Эстония, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, США, Франция, ФРГ и Чехия, отметило представительство.

“Призываем Россию немедленно прекратить оккупацию, остановить нарушения прав человека, освободить всех украинских заключенных, которых она незаконно удерживает, прекратить агрессию в Украине, уважать собственные международные обязательства и выполнять обязательства, взятые на себя в соответствии с Минскими договоренностями”, – заявило представительство Украины при ООН.

https://www.facebook.com/UKRinUN/posts/1543145209369746

“Крым.Реалии” наводит слова постпреда Германии в ООН Кристофа Хойсгена который заявил, что во время созванного Россией неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму по формуле Арриа “может сложиться впечатление, что это Украина завоевала Россию, а не наоборот”.

Хойсген заявил, что российская сторона высказывалась, “как прекрасно жить в Крыму, как хорошо все работает, и как прекрасно живут меньшинства, и как процветает Крымский полуостров”. По его словам, звучали обвинения в адрес Украины и обсуждения того, какая ситуация на Донбассе.

По словам постпреда Германии при ООН, на созванном Россией заседании по Крыму находятся представители гражданского общества, которые “действуют по инструкции”.

ТАСС, ссылаясь на слова первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, сообщал, что Россия созвала на 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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