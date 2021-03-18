“Мы будем прямолинейны”. В Белом доме рассказали о новом подходе в отношениях с РФ

Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией, сообщила на брифинге 17 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Ее попросили прокомментировать вызов в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Псаки ответила, что в Белом доме видели эти сообщения.

“Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность… Россияне будут отвечать за свои действия”, – сказала Псаки.

В то же время в Белом доме считают, что Москва и Вашингтон способны сотрудничать по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. В качестве примера Псаки назвала продление на пять лет договора между США и РФ о сокращении ядерного вооружения.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

Речь о Путине зашла в ходе обсуждения опубликованного накануне доклада американских спецслужб, из которого следует, что РФ вмешивалась в выборы президента США. По данным разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и вначале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона Антонова для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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