“Наступит время – и россияне с изумлением узнают, что Путина можно и по телевизору убийцей назвать”. В соцсетях обсуждают слова Байдена о Путине

Президент США Джо Байден 17 марта утвердительно ответил на вопрос, считает ли убийцей президента РФ Владимира Путина.

Ведущий ABC News Джордж Стефанопулос спросил Байдена: “Вы знаете Владимира Путина. Считаете его убийцей?”

“Хммм, да”, – ответил Байден.

https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/517157982632629/

Пользователи соцсетей отреагировали на это событие. “ГОРДОН” собрал самые интересные посты.

“Берримор, что это за страшный вой на болотах?” – “Байден назвал вещи своими именами, сэр”, – иронизирует адвокат Николай Полозов.

– Берримор, что это за страшный вой на болотах?

– Байден назвал вещи своими именами, сэр.

— Николай Полозов (@nikolai_polozov) March 17, 2021

“Who is mister Putin?” – “Mister Putin is a killer”. Миру понадобилось более 20 лет, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Теперь его нужно включить в учебник английского. И в тесты ВНО. И вообще”, – написал журналист Роман Шрайк.

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/4164352426922838

“Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. [Президент Украины Владимир] Зеленский продолжает называть российские войска “та сторона” и не говорить, с кем на Донбассе идет война. Зеленскому надо определяться: или он тоже начинает называть Путина убийцей, говорить, что на Донбассе российские войска, и начинать уголовные производства против агентов Кремля (Деркача, Медведчука и других), или и дальше без надежды и никакого шанса ожидать звонка от Байдена”, – заявил политолог Виктор Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158265959121859

“Ну что, Байден уже всем нравится?” – написал журналист Сергей Каразий.

https://www.facebook.com/sergiy.karazy/posts/3870841029666566

“Байден назвал Путина убийцей – и курс рубля понизился. Для чистоты картины остается понять, упадет ли доллар, если Путин назовет убийцей Байдена”, – заявил российский публицист Виктор Шендерович.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3965916403477073&id=100001762579664

“Байден сказал, что считает Путина убийцей. А Зеленский сказал: “Я увидел в глазах Путина желание закончить войну”. Два заявления разных президентов. Одного – по сути, а другого – по случайности. Как говорится: два мира – два Шапиро. И эта поговорка хорошо иллюстрирует ситуацию с высказываниями двух людей, обладающих мандатами президентов”, – написал экс-нардеп Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5884260284933362

“От автора “Если бы не Путин, не было бы России”. [Спикер Госдумы РФ Вячеслав] Володин заявил, что Байден, назвавший Путина убийцей, оскорбил россиян: “Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну!” Если у них в Думе есть негласный конкурс по подхалимству, Володин увеличивает отрыв”, – заявила пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

От автора “Если бы не Путин, не было бы России”.

Володин заявил, что Байден, назвавший Путина убийцей, оскорбил россиян: “Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну!”

Если у них в Думе есть негласный конкурс по подхалимству, Володин увеличивает отрыв

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 17, 2021

“Путин все-таки уронил карандаш после того, как Байден назвал его убийцей”, – иронизирует пользователь Twitter Bullet.

Путин всё-таки уронил карандаш после того,как Байден назвал его убийцей.

— Bullet (@BulletRullet) March 17, 2021

“Наступит время – и многие россияне с изумлением узнают, что Путина можно и по телевизору убийцей назвать, а не только в соцсетях. Вот как Байден сегодня”, – написал пользователь Владимир Матов.

Наступит время и многие россияне с изумлением узнают, что Путина можно и по телевизору убийцей назвать, а не только в соцсетях. Вот, как Байден сегодня.

— Владимир Матов (@1964Matov) March 17, 2021

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