 

Восстановили отношения: Виктор Дробыш похвастался сыновьями-красавцами от первого брака

18.03.2021, 0:04, Разное
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Впервые Виктор Дробыш отправился в ЗАГС в 20-летнем
возрасте. После свадьбы композитор и его новоиспеченная супруга Елена Стюф перебрались
в Хельсинки. В Финляндии проживали родственники поэтессы.

Вскоре Виктор и Елена впервые стали родителями – на свет
появился сын пары Валерий. Новоиспеченный отец Дробыш активно занимался
собственной карьерой, а супруга во всем его поддерживала. Елена писала
стихи к музыке Виктора. В 1999 году в семье произошло пополнение – родился еще
один ребенок, Иван.

Появление новорожденного не способствовало укреплению брака
Дробыша и Стюф. У супругов к тому моменту накопилось много обид и претензий друг к другу. Когда Ивану был всего год, Виктора пригласили работать в Москву. Переезд
Дробыша в Россию поставил жирную точку на его отношениях с женой. Композитор и
поэтесса оформили развод в 2004 году.

После отъезда Виктор Дробыш редко видел сыновей, которые
остались жить с матерью. Сегодня продюсер жалеет, что не уделял отпрыскам достаточного
внимания. Отметим, что бывшая жена никогда не препятствовала общению
композитора с наследниками.

Какое-то время Виктор не мог наладить отношения с первенцем.
Тогда Валерий начал встречаться с артисткой продюсерского центра отца –
участницей “Фабрики звезд” Александрой Гурковой. Дробыш не был против этого
романа до тех пор, пока Гуркова не забеременела. Весть о скором появлении внука
вывела продюсера из себя, он тут же прекратил сотрудничество с потенциальной
невесткой.

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Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh)

Решение сына переехать в Россию и жениться не встретило понимания
в душе Дробыша. Композитор считал, что отпрыск слишком молод, чтобы взять
ответственность за жену и ребенка. Виктор отказался материально обеспечивать
сына и невестку.

Отметим, что переживания Виктора Дробыша за первенца оказались
напрасными. Валерий смог неплохо устроится в жизни, став композитором. С женой
Александрой он воспитывает троих детей. Сегодня Виктор и его отпрыск восстановили отношения.

Второй сын Виктора Дробыша от Елены Стюф в минувшем году
отметил 21-й день рождения. Иван также связал свою жизнь с музыкой – является барабанщиком
в коллективе “Stereo Liza”. Наследник продюсера остался Финляндии. Иван не любит
делиться подробностями личной жизни.

В личном микроблоге Виктор Дробыш показал свежее фото с
детьми от первого брака. Продюсер признался, что с удовольствием наблюдает за
тем, как из его мальчиков выросли красивые и умные мужчины.



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