Восстановили отношения: Виктор Дробыш похвастался сыновьями-красавцами от первого брака

Впервые Виктор Дробыш отправился в ЗАГС в 20-летнем

возрасте. После свадьбы композитор и его новоиспеченная супруга Елена Стюф перебрались

в Хельсинки. В Финляндии проживали родственники поэтессы.

Вскоре Виктор и Елена впервые стали родителями – на свет

появился сын пары Валерий. Новоиспеченный отец Дробыш активно занимался

собственной карьерой, а супруга во всем его поддерживала. Елена писала

стихи к музыке Виктора. В 1999 году в семье произошло пополнение – родился еще

один ребенок, Иван.

Появление новорожденного не способствовало укреплению брака

Дробыша и Стюф. У супругов к тому моменту накопилось много обид и претензий друг к другу. Когда Ивану был всего год, Виктора пригласили работать в Москву. Переезд

Дробыша в Россию поставил жирную точку на его отношениях с женой. Композитор и

поэтесса оформили развод в 2004 году.

После отъезда Виктор Дробыш редко видел сыновей, которые

остались жить с матерью. Сегодня продюсер жалеет, что не уделял отпрыскам достаточного

внимания. Отметим, что бывшая жена никогда не препятствовала общению

композитора с наследниками.

Какое-то время Виктор не мог наладить отношения с первенцем.

Тогда Валерий начал встречаться с артисткой продюсерского центра отца –

участницей “Фабрики звезд” Александрой Гурковой. Дробыш не был против этого

романа до тех пор, пока Гуркова не забеременела. Весть о скором появлении внука

вывела продюсера из себя, он тут же прекратил сотрудничество с потенциальной

невесткой.

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Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh)

Решение сына переехать в Россию и жениться не встретило понимания

в душе Дробыша. Композитор считал, что отпрыск слишком молод, чтобы взять

ответственность за жену и ребенка. Виктор отказался материально обеспечивать

сына и невестку.

Отметим, что переживания Виктора Дробыша за первенца оказались

напрасными. Валерий смог неплохо устроится в жизни, став композитором. С женой

Александрой он воспитывает троих детей. Сегодня Виктор и его отпрыск восстановили отношения.

Второй сын Виктора Дробыша от Елены Стюф в минувшем году

отметил 21-й день рождения. Иван также связал свою жизнь с музыкой – является барабанщиком

в коллективе “Stereo Liza”. Наследник продюсера остался Финляндии. Иван не любит

делиться подробностями личной жизни.

В личном микроблоге Виктор Дробыш показал свежее фото с

детьми от первого брака. Продюсер признался, что с удовольствием наблюдает за

тем, как из его мальчиков выросли красивые и умные мужчины.