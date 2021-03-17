 

В Госдуму внесен проект о конфискации машины за пьяное ДТП

17.03.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ – часть 1 статьи 104.1 предлагается дополнить новым пунктом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инициатива направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Добавляется, что несмотря на жесткость действующих санкций в рамках КоАП и УК РФ, решить проблему не удается, так как необходим комплексный подход.

«Законопроектом предлагается установить обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений, предусмотренных частями второй, четвертой или шестой статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ или статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, может быть увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Polityka – белорусы напомнили миру, как надо бороться за свои права

22.07 / США потребовали от Китая закрыть генконсульство

02.07 / Легально работающих пляжей в Алтайском крае пока нет

22.01 / Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток

22.11 / В полупустом зале. В Минске прошел провластный концерт

01.01 / Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом

19.10 / ВЦИОМ рассказал об улучшении социального самочувствия россиян

12.03 / Корниенко: Киевская ячейка считает, что Дубинский – полезный и правильный руководитель. Возможно, они правы

01.07 / Французского журналиста после сообщений «Голоса» пригласили на УИК в Раменском

05.07 / В Чикаго в результате стрельбы погибла семилетняя девочка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска