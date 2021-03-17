 

Фонд «Круг добра» поддержал предложение о продлении моратория на отчетность для НКО

17.03.2021, 23:40, Новости дня
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Член ОП, глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко поддержал предложение Минюста РФ о продлении моратория на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей.

В Минюсте РФ в среду состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам предоставления некоммерческими организациями отчетов о своей деятельности за 2020 год. Минюст предлагает продлить до 15 июля мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей, говорится на сайте министерства.

Министр юстиции Константин Чуйченко выразил уверенность в необходимости реализации сбалансированного подхода, который не повлечет за собой негативных последствий для деятельности и репутации добросовестных НКО, но при этом обеспечит соблюдение требований российского законодательства, уточнили в ведомстве.

Минюстом РФ также было предложено сформировать рабочую группу с участием представителей министерства и заинтересованных организаций сектора НКО для разработки методических рекомендаций по заполнению форм отчетности.

По словам Ткаченко, Чуйченко на встрече лично пообщался с представителями НКО, благотворительных организаций. «В этом году мораторий продлевать не планировалось, что вызвало вполне понятную обеспокоенность среди коллег: как отчитываться, какие данные нужно предоставлять, как их получить, ведь жертвователи (граждане, предприятия, другие фонды) не обязаны предоставлять получателю пожертвования никакую отчетность о себе», – написал член ОП на своей странице в Facebook.

По его словам, на встрече договорились о главном: срок предоставления отчетности перенесут на три месяца – с 15 апреля на 15 июля. «Этого времени должно хватить, чтобы совместно договориться: Минюст РФ предложил сформировать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по предоставлению отчетности. Но уже сейчас договорились о том, что в основу рекомендаций будет заложен «принцип презумпции законности и добросовестности некоммерческих организаций и их контрагентов». Это означает, что в период формирования правоприменительной практики ведомство будет находиться в максимально возможном диалоге с некоммерческим сектором, исходить из того, что на НКО, и так занятые важной для общества и сложной социальной работой, не нужно возлагать чрезмерную ответственность и нагрузку, – добавил Ткаченко. – Уверен, что все у нас получится».

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра». Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.



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