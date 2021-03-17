В администрации Байдена захотели «привлечь Россию к ответственности»

Россия будет «привлечена к ответственности» за свои действия, как и обещал президент США Джо Байден, подробности американская администрация раскроет в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как сказал вчера вечером (речь идет об интервью, которое записывалось во вторник) президент [Джо Байден], безусловно, РФ будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», – приводит слова Псаки ТАСС.

«Они должны заплатить цену, как сказал президент прошлым вечером. Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года (речь идет об администрации 45-го президента Дональда Трампа), и мы продолжим оказывать давление на них», – сообщила она.

Пресс-секретарь в очередной раз напомнила, что вашингтонская администрация проводит ряд обзоров в связи с приписываемой РФ хакерской атакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также сообщениями в СМИ о якобы вознаграждениях за нападения на американских военных в Афганистане.

Говоря об опубликованном во вторник докладе разведки США о вмешательстве в американские выборы 2020 года, Псаки сказала: «Президент [США Джо Байден] посчитал важным опубликовать рассекреченную часть этого доклада, в котором содержатся оценки, проведенные при предыдущей администрации [45-го президента Дональда Трампа]. Важно, чтобы население страны, члены Конгресса, другие страны понимали, каковы их действия, и хотим ли мы, чтобы наши противники, такие как Россия, пытались разделить нас. И одна из наших стратегий – открыто разоблачать их тактику, чтобы мир знал о них. Поэтому мы и обнародовали этот доклад».

Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что РФ якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.