 

Мнение: Сталин, как повод не уступать место в троллейбусе

17.03.2021, 23:24, Разное
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А если дедушка, то он наверное лично расстреливал врагов народа и гнал их по этапу.
Главное, чтобы автор не задумывался о том, сколько людей вокруг пишут на него доносы в ФСБ и СК РФ.

Напоминает историю "мистера Розового", который в "Бешенных псах" рассуждал о том, почему не надо давать официантке чаевые, "потому что общество так решило".

Жизненный фильм.

Источник: Colonel Cassad



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