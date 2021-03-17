Мнение: Сталин, как повод не уступать место в троллейбусе

А если дедушка, то он наверное лично расстреливал врагов народа и гнал их по этапу.

Главное, чтобы автор не задумывался о том, сколько людей вокруг пишут на него доносы в ФСБ и СК РФ.

Напоминает историю "мистера Розового", который в "Бешенных псах" рассуждал о том, почему не надо давать официантке чаевые, "потому что общество так решило".

Жизненный фильм.

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