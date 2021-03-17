Куса: Администрация Байдена относится к Украине с осторожным скепсисом. Они понимают, чем чреваты конкретные шаги, если вступить не туда

Почему Джо Байден не звонит Владимиру Зеленскому? Такое впечатление, что это наша главная стратегическая цель на американском направлении.

С января этого года стали понятными несколько простых вещей, которые, как мне кажется, и формируют суть происходящего вокруг Украины.

1. Администрация Байдена относится к Украине с осторожным скепсисом. Они не спешат принимать какие-то конкретные шаги на этом направлении, понимая, чем это чревато, если вступить не туда.

2. Коммуникация между Байденом и Зеленским будет сложнее, чем с Трампом. Трампу было важно, чтобы иностранные партнеры показывали ему, как они могут браво и круто “порешать” какую-то важную для него лично ситуацию. Он не интересовался Украиной и ничего о ней не знал. Байден же знает как минимум особенности политических процессов в Украине, его игроков, и в этом плане играть в дурочку и делать вид, что у нас все хорошо, будет сложнее, как и доказывать Штатам, что мы – “не верблюд”, а эффективная либеральная демократия с принципами и ценностями.

3. Администрация Байдена будет формировать свою политику по Украине через российскую стратегию. От того, в какую сторону пойдут отношения Москвы и Вашингтона, и будет во многом зависеть и курс по Украине. Соответственно, если хотим звонок от Байдена, начинаем усиленно изучать Россию и работать над своей политикой относительно РФ, Донбасса, Крыма и постсоветского пространства.

4. Условный “райдер” Украине США, в принципе, уже озвучили (сюда и публикация Atlantic Council, и статья в WP, и выступление Курта Волкера): покажите, что вы выполняете домашнее задание, а это – судебная реформа, борьба с коррупцией, усиление эффективности госаппарата (и проамериканских реформистских структур в нем), выполнение условий МВФ и уменьшение влияния национального олигархата, который транснациональные силы видят как угрозу и проблему. Время разговоров прошло, сейчас важны конкретные действия, и тогда будут плюшки и бонусы.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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