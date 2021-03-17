 

Питт снялся в рекламе рубашек для итальянского бренда. Видео

17.03.2021, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский актер Брэд Питт снялся в рекламе рубашек от итальянского мужского бренда Brioni. Об этом сообщается на странице компании в Instagram. 

Актер представляет новую коллекцию сезона весна/лето 2021 года. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Brioni (@brioni_official)

В публикации отмечается, что съемки рекламы с участием Питта проходили в голливудском пятизвездочном отеле “Шато-Мармон”. 

ВИДЕОВидео: Brioni / YouTube

Ранее лицом бренда были актеры Пирс Броснан и Энтони Хопкинс. Компания Brioni была создана в 1945 году. Первый показ мод состоялся в 1952 году во Флоренции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Украина открыла дела на 100 иностранцев за участие в боях в Донбассе

27.10 / В столкновениях в Филадельфии пострадали 12 полицейских

05.11 / Задержанный за организацию убийств в Екатеринбурге оказался нештатным кадровиком УВД

02.09 / Меркель: “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США

25.01 / Самый низкий уровень тестирования на коронавирус зафиксирован за семь дней во Львовской и Киевской областях

28.07 / Продажи оружия в США почти удвоились

01.10 / В ЛНР раскрыли детали скандала с участием Кравчука на переговорах по Донбассу

19.10 / В итальянской деревне живут всего два человека. Они соблюдают строгий масочный режим и держат дистанцию

29.06 / The Guardian – Трампа критикуют за игру в гольф в разгар эпидемии

09.09 / В США объявили о сокращении числа военных в Ираке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска