Питт снялся в рекламе рубашек для итальянского бренда. Видео
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Американский актер Брэд Питт снялся в рекламе рубашек от итальянского мужского бренда Brioni. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.
Актер представляет новую коллекцию сезона весна/лето 2021 года.
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В публикации отмечается, что съемки рекламы с участием Питта проходили в голливудском пятизвездочном отеле “Шато-Мармон”.
ВИДЕОВидео: Brioni / YouTube
Ранее лицом бренда были актеры Пирс Броснан и Энтони Хопкинс. Компания Brioni была создана в 1945 году. Первый показ мод состоялся в 1952 году во Флоренции.
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