Литвин проиграл выборы ректора Киевского университета имени Шевченко

Экс-спикер Верховной Рады, глава наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Литвин проиграл выборы ректора этого вуза. Он занял четвертое место с результатом около 4% голосов. Об этом сообщает “ВВС News Україна” со ссылкой на источники, близкие к руководству вуза.

Лидерами голосования стали проректоры КНУ Владимир Бугров (44%) и Александр Рожко (15%). Кто из них станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

Как сообщили агентству в отделе коммуникаций университета, в голосовании на шести участках должны были принять участие 4139 избирателей, пришли на голосование около 70%.

Должность ректора КНУ с 2015 года занимает доктор философских наук Леонид Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора. Выборы нового ректора проводят из-за того, что срок его полномочий истек.

Литвин – доктор исторических наук, член Национальной академии наук Украины. Избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). Возглавлял Администрацию Президента времен Леонида Кучмы. В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.

Предыдущие выборы ректора КНУ проходили в 2020 году. Литвин также баллотировался, но не смог принять участие в выборах из-за COVID-19. Во втором туре выборов ректора, состоявшемся 4 ноября, победил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров с результатом 47,6%, сообщал сайт университета.

Но поскольку ни один из кандидатов во втором туре не набрал 50% голосов, в Минобразования объявили перевыборы, на которых Литвин снова выдвинул свою кандидатуру.

В феврале 2021 года вступили в силу изменения в закон “О высшем образовании”, согласно которым норму о необходимых 50% голосов для победы во втором туре выборов ректора отменили. Для первого ее сохранили, как и необходимость участия в голосовании более половины избирателей.

11 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя решение СНБО о проверке обстоятельств ратификации Харьковских соглашений, отдельно упомянул Литвина, который в то время возглавлял Раду и голосовал за соглашения вместе с провластным большинством. По словам Данилова, ему “было бы стыдно смотреть в глаза студентам и при этом голосовать за те позорные вещи”.

Литвин в ответ обвинил секретаря СНБО во вмешательстве в избирательный процесс в КНУ и в дискредитации его имени в качестве кандидата. По мнению главы набсовета вуза, власть заинтересована в “своем человеке” на должности ректора.

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