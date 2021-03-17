Нацполиция Украины с 18 марта возобновляет оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия

18 марта Нацполиция Украины возобновит процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко 17 марта, пишет пресс-служба ведомства.

При этом срок служебного расследования, которое приостановило процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия, поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения, не получат штрафных санкций.

“Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. В наших ближайших планах – передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей. Кроме того, создается единая база данных зарегистрированного оружия”, – заявил Клименко.

Он отметил, что организация работы и разработка программного обеспечения могут занять время.

“Нужно несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро”, – добавил он.

1 марта Клименко сообщил, что внутренняя служба Национальной полиции Украины раскрыла схему выдачи с нарушениями разрешений на ношение оружия. По его словам, разрешения выдавались иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Глава ведомства подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”. Он предусматривает введение в Украине удостоверения владельца оружия и Единого государственного реестра гражданского оружия. Законопроект также определяет запрещенное к обороту оружие.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что по данным МВД, граждане Украины легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия. А количество неучтенного огнестрельного оружия в стране превышает 4,5 млн единиц, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии “Украина 24”.

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции заявили о необходимости принятия законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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