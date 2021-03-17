Вандала, повредившего памятник Героям Небесной сотни в Житомире, отправили в СИЗО

41-летний житель Житомирской области, которого подозревают в повреждении памятника Героям Небесной сотни, проведет под арестом как минимум два месяца. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

“Богунским районным судом города Житомира к подозреваемому применено содержание под стражей сроком на 60 суток, о чем выдано соответствующее постановление”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zhit.oblprokuratura/posts/4061497417226548

15 марта правоохранителям поступило сообщение о повреждении памятника Героям Небесной сотни на площади Королева в центре Житомира. Полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения и получили информацию о мужчине, который отбивал булыжником часть монумента. Им оказался житель областного центра 1979 года рождения. Его задержали 16 марта.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

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