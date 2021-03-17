Дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании закрыли во Франции

Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против французского режиссера Люка Бессона, информирует портал Mediapart. Иск против режиссера подала актриса Санд Ван Рой в 2018 году.

По данным издания, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису. Адвокат истицы выразил «изумление» этим решением. По его словам, следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей, передает РИА «Новости».

Напомним, актриса Санд Ван Рой обвинила режиссера в изнасиловании в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа, после девяти месяцев расследования, отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.