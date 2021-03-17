Агата и её выдуманный Майбах – Личное мнение

После скандала, когда разведённую Агату застукали с неким мужчиной, Муцениеце решила, что пришло время рассказать, насколько она востребована.

Нет, не женатым режиссёром — актриса вообще говорит, что это был не он с ней — а настоящим олигархом.



Счас я вам тут наплету про олигархта-то, а. Фото: Соцсети

«Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей.

С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил», — заявил телеведущий Первого канала Шаранин

Вот это да — олигарх польстился на 32-летнюю разведённую бабу с двумя детьми!

Ну, мало ли — Дуня Смирнова тоже теперь Чубайс. Каких только чудес не бывает в жизни.

Хотя лично мне и сложно представить себе олигарха, которому нужна третьего эшелона актриса за 30. Может быть, друг Шаранин соврамши?

Вброс Агаты хорош и этим — даже если и выяснится, что таинственного олигарха нет, лимузин — не лимузин, а Октавия, которую покататься дали, всегда можно потом сказать, что это не она ведь всем про него говорила, а чувак с Первого канала — нашли кому верить.

А вообще, меня не перестают удивлять эти инстаграмные женщины. У Лолиты есть секс. У Решетовой — «свято место пусто не бывает». По Кристинке Асмус, как она уверяет, плачет бывший муж Гарик и всё обижается. Волочкова постоянно бормочет, икая, о каком-то таинственном воздыхателе, показывая то ли его щиколотку, то ли запястье.

А у Агаты — олигарх, подаривший ей лимузин.

И хоть бы одна сказала: нет мужика, свобода! Записала новую песню, взявшую Грэмми! Снялась в роли, за которую дали Оскара. Вернулась в Большой и станцевала Жизель (и на бис ещё раз). Но нет ведь, оценивают себя с точки зрения есть ли мужик.

Есть мужик — значит, жизнь удалась.

Агате я, конечно, не верю. Среди олигархов есть наверняка и неумные, но за 10 миллионов даже они купят лучше себе взвод молодых и красивых девчонок на яхту.

А Агату? Её даже Прилучный не хочет.

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