Мнение: Сожжение памятника Воину-Освободителю в Татарстане

СК РФ возбудил уголовное дело по факту сожжения памятника воину-освободителю в Татарстане.

Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления по Республике Татарстан доложить обо всех обстоятельствах преступления, вследствие которого был уничтожен памятник Воину-Освободителю.

Ранее сообщалось, что 16 марта 2021 года в городе Заинске на Бульваре Победы, по предварительным данным, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России). В настоящее время следствием устанавливаются личности причастных к совершению преступления, также в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку памятника, выполненного из горючих материалов. Расследование уголовного дела поставлено главой Следственного комитета на личный контроль.

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Надо больше снимать фильмов про то, как злые русские большевики угнетает несчастных татар.юю

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