 

Нардеп Богуцкая: При Богдане Зеленский был живым, интересным, нахрапистым, во все пытался вникать

17.03.2021, 22:32, Новости дня
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Когда главой Офиса президента был Андрей Богдан, глава государства Владимир Зеленский пытался больше вникать в политические процессы. Об этом в интервью “Цензор.НЕТ” заявила нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая.

“При Богдане президент был вообще другим. Он был живой, интересный, активный, нахрапистый, во все пытался вникать. “Вийди, розбійник” помните? А как он отчитывал таможенников? Это все нравилось людям, они видели, что вот пришел президент, который хочет изменить жизнь в стране”, – считает Богуцкая.

Она отметила, что поведение президента во многом зависит от того, кто возглавляет его офис.

“Одна моя знакомая, которая очень хорошо знает [экс-президента Украины Виктора] Ющенко, сказала: при нем было три главы Секретариата (тогдашнего Офиса) президента – и, соответственно, я знала трех разных Ющенко. То есть несомненно, глава Офиса президента оказывает определенное влияние – и стратегическое в том числе – на президента страны”, – подчеркнула Богуцкая.

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС News Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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