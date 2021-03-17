Комитет Рады рекомендовал нардепам принять во втором чтении законопроект об отмене перевода часов – депутат

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине”. Об этом в Facebook сообщил член комитета, нардеп от “Слуги народа” Алексей Мовчан.

“Согласно ему Украина останется на киевском времени, которое соответствует второму часовому поясу в шкале всемирного координированного времени UTC +2. Простыми словами – мы остаемся на зимнем времени. Такое решение было принято с учетом европейского направления развития и синхронизации Украины со временем европейских стран. Принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению работоспособности населения”, – написал нардеп.

https://www.facebook.com/oleksiymovchan/posts/954233885113497

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине” в октябре 2020 года.

3 марта 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4201, отменяющий сезонное изменение времени. Документ за основу поддержали 247 народных депутатов.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

Зимнее время является “астрономическим”. Летнее время вводится во многих странах для экономии электроэнергии на освещение.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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