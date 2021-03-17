В Украине школьников четвертых и девятых классов освободили от государственной итоговой аттестации в 2021 году

В 2021 году учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году в связи с пандемией COVID-19. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины на странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в документе об образовании учеников, освобожденных от ГИА, будут писать “освобожден(а)”.

“Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19”, – подчеркнули в МОН.

Решение Минобразования вступит в силу в день его опубликования в “Официальном вестнике Украины”.

https://www.facebook.com/UAMON/posts/4436838819675995

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,5 млн человек (почти 12 тыс. новых случаев за последние сутки). Более 28,9 тыс. пациентов умерли, около 1,24 млн выздоровели.

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