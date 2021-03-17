“Меня держали пятеро “регионалов”, а шестой бил сверху”. Доний рассказал, как ратифицировали Харьковские соглашения

Экс-нардеп блока “Наша Украина – Народная самооборона” Олесь Доний заявил, что результаты голосования за Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года были массово сфальсифицированы. Об этом он рассказал “Цензор.НЕТ”.

Доний отметил, что, согласно Конституции, нардепы не могут нести юридическую ответственность за голосование, но в данном случае, по его словам, не было свободного волеизъявления.

“Происходила массовая фальсификация – голосование чужими карточками, чему есть множество свидетелей. Те, кто собственноручно не голосовали, сейчас заинтересованы в том, чтобы это подтвердить”, – подчеркнул экс-нардеп.

По его информации, за карточки депутатам предлагали от $1 до $3 млн. “Если будет доказано, что в процессе организации массовой фальсификации были привлечены деньги российского происхождения, то это прямой факт государственной измены”, – отметил Доний.

По словам нардепа, Партия регионов заранее спланировала массовое насилие в парламенте, в результате которого ряд депутатов получили тяжелые телесные повреждения. У “регионалов” не было необходимых 226 голосов, но они купили голоса 16 депутатов от оппозиции и взяли их карточки. Эти люди не пришли на свои рабочие места, и их карточками должен был кто-то проголосовать.

“Поэтому боевики Партии регионов должны были пройти на эти рабочие места, оттеснить тех, кто рядом, – снести, за ненадобностью, и проголосовать. Поскольку я был первый в ряду, сразу попал на “линию огня”… Утром того дня мне сделали операцию на спине. Она вся была в швах. Я даже двигаться мог слабо. Во время драки в сессионном зале меня держали пятеро “регионалов”, а шестой (нардеп Василий Стельмашенко) наносил удары сверху. Я даже не очень отмахивался”, – рассказал он.

После этого заседания парламента он два месяца провел в больнице с тяжелым сотрясением мозга.

По словам Дония, после решения СНБО его еще не вызывали на допрос по Харьковским соглашениям в качестве свидетеля, но он готов предоставить всю необходимую информацию.

В своем Facebook экс-нардеп отметил, что почти уверен – это дело полностью расследовано не будет. По его мнению, те события были в значительной степени согласованы между властью и руководством тогдашней оппозиции.

“Мое избиение руководство оппозиции не захотело доводить до судебной тяжбы. Они меня просто сдали. И подозреваю, что не только меня. Или вы думаете, что охранники [спикера Верховной Рады в то время Владимира] Литвина каждый день ходили в сессионный зал с зонтиками?”, – написал Доний.

https://www.facebook.com/olesdoniy.page/posts/286875209457110

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме. Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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