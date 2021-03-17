18 марта в Киеве могут ужесточить карантин – Бондаренко

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации на внеочередном заседании 18 марта рассмотрит вопрос об ужесточении противоэпидемических ограничений в Киеве. Об этом в комментарии изданию РБК-Украина 17 марта сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

“Завтра на 10 часов утра киевский городской голова (Виталий Кличко. – “ГОРДОН”) созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от главного управления Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений насчет усиления противоэпидемических ограничений. И завтра в 10 часов на заседании они будут рассмотрены”, – сказал Бондаренко.

Юридически это не будет переходом в “красную зону” адаптивного карантина, отметил он

По словам Бондаренко, в больницах Киева находится больше 3,5 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, из них 71% – в тяжелом состоянии.

“При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. Учитывая, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы “Укрзалізниці”, национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения”, – подчеркнул Бондаренко.

17 марта Кличко говорил, что в течение ближайшей недели Киев окажется в “красной” карантинной зоне.

По состоянию на утро среды в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,49 млн человек (11 833 новых случая за последние сутки), более 28,9 тыс. пациентов умерли, около 1,24 млн выздоровели.

В Киеве за минувшие сутки зафиксирован 1121 новый случай COVID-19. На данный момент Киев находится в “оранжевой” карантинной зоне. Столица лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса. За время пандемии в Киеве зарегистрировано более 148 тыс. больных, 2961 пациент умер, почти 100 тыс. выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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