Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение министерства иностранных дел РФ отозвать посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с Соединенными Штатами.

«Принято исключительное для дипломатической практики решение вызвать посла РФ в Вашингтоне А.И. Антонова в Москву для консультаций. (…) Приглашение посла прибыть на родину для консультаций – дипломатический ход, обозначающий очень серьезную реакцию – в данном случае Москвы на политическую и риторическую агрессию со стороны Вашингтона. Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в среду МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений.

Накануне Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что РФ якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах. Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.