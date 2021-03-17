 

Мнение: Девушка по имени Катрин

17.03.2021, 22:22, Разное
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…обиделась. И написала мне в личку письмо, которое, думаю, достойно публикации.

“1. Ты без спроса и разрешения взял мое имя и часть моих комментариев, чтобы построить на них новый пост и хайпануть. Это воровство.
2. Ты назвал меня “мамой той девочки”, что вранье и ты об этом прекрасно знаешь. Не нужно про замысловатые фразы “вдруг”, и “как бы является “. Ты знаешь, что ввел в заблуждение читателей топа.
3. Ты использовал мое настоящее имя, выставил его в топе. Оно редкое и по нему можно найти адрес. Я не давала свое разрешение выставлять мое имя целой аудитории. Ты говнюк и тебя не волнует безопасность других людей.
4. У тебя отсутствует уважение к другим людям, но это понятно и без этого конкретного поступка.

Я не разрешаю использовать мое имя, комментарии, это письмо целиком или по частям в твоём блоге. Хотя когда тебя это останавливало. Профиль с этим именем я удаляю”.

Речь вот об этом посте.

Девица как бы не понимает, что когда она пишет в открытый блог открытые комментарии, она тем самым САМА открывает все свои мысли, чаяния, а также свой ник всем желающим, и это подразумевается по умолчанию. Внезапное обращение на “ты” меня, конечно, несколько покоробило – но, с другой стороны, неплохо, что девица, похоже, хоть немного устыдилась своей людоедской позиции. Правда, стыд у таких людей мгновенно переходит в страх, а у страха должен быть виновник – и это как раз тот, кто устыдил. То есть стыдить некоторых людей – это только провоцировать дополнительную агрессию.

Что до уважения к другим людям – то да, в точку: к некоторым людям уважения у меня нет. Например, к тем, кто сознательно калечит детей – причем ЗНАЯ, что калечит.

Источник: Размышления вольного социолога



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