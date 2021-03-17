 

Мнение: Живой щит?

17.03.2021, 22:16, Разное
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Госдума приравняла «унижение достоинства ветерана» в интернете к реабилитации нацизма, ответственность по которой предусматривает статья (354.1 УК). Законопроект, вводящий уголовную ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, оскорбление памяти и унижение достоинства ветеранов Великой Отечественной, одобрен в третьем, окончательном чтении законопроект.

В пояснительной записке к законопроекту написано, что этим законом « государство защищает историческую правду и историческую народную память во всех сферах жизни человека».

Пока закон не одобрен Советом Федерации и не подписан президентом, позволю себе вопрос, за который после вступления закона в силу вполне могут возбудить уголовное дело. А не попахивает ли этот закон использованием ветеранов в качестве живого щита? Чтобы, к примеру, заткнуть рот тем, кто уничижительно высказывается про таких ветеранов Великой Отечественной, как Иосиф Сталин или Лаврентий Берия?

А еще мне интересно, что произойдет, если ветеран оскорбит ветерана? Обоих посадят?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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