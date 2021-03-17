 

Маша на устойчивой подставке – Личное мнение

17.03.2021, 22:14, Разное
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Холостяку на каблуках Тимати приписывают роман с участницей одноимённого реалити-шоу Машей Вебер. Они, вроде как, даже отдыхают вместе на Мальдивах да и вообще Вебер, по мнению многих интернет-дознавателей, сильно смахивает на на Решетову.

Слева — Маша, справа — Настя.


Фото: Соцсети

Найдёте 10 отличий?

Не торопитесь. Как всегда, тут есть нюанс.

Заключается он в длине подставки.


Фото: Соцсети

У Вебер — короткие, толстые ноги. Такие, говорят, любил Лаврентий Берия. Эти ноги гарантируют Маше устойчивость на доске для сёрфа.

У Решетовой ноги длинные. Они гарантируют ей красивые снимки в Эскортограме.

Тимати увлекается сёрфингом, но при этом любит выгулять возле себя телохранителей и баб на голову выше.


Фото: Соцсети

Смотрю я на Машку и думаю: крепкая девка, непоколебимая. Такой — и ветер, и волны, и шторм нипочём!

Но, боюсь, что комплекс маленького человека не позволит холостяку на каблуках задержаться с женщиной, чья подставка не отвечает модельным стандартам. У неё ведь длина жопы равна длине бедра, хоть на вылизанных в фотошопе фото, хоть на выхваченных из жизни кадрах.


Фото: Соцсети

Впрочем, если вмешается мама Симона — главная женщина в жизни Тимура, и ей придётся по душе улыбчивая коренастая Машка с хорошей еврейской фамилией, то свадьбе, возможно, и быть, как я уже когда-то предсказывала.

Помните?

Симона же просто ждёт, когда Тимати нагуляется. И вот тогда она приведёт в дом хорошую еврейскую девочку из приличной семьи, которая и станет законной женой её драгоценного сыночка.

Верите в роман Машки и Тимура? Гармоничная они пара, по-вашему? Почему?

Источник: Лена Миро



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